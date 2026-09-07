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Jaguar Land Rover сократит 4 000 сотрудников в рамках программы оптимизации на £1,7 млрд

Jaguar Land Rover сократит 4 000 сотрудников в рамках программы оптимизации на £1,7 млрд

Британский производитель автомобилей класса люкс Jaguar Land Rover (JLR) объявил о планах по сокращению порядка 4 000 рабочих мест по всему миру в течение ближайших двух лет.

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