Jaguar Land Rover сократит 4 000 сотрудников в рамках программы оптимизации на £1,7 млрд

Британский производитель автомобилей класса люкс Jaguar Land Rover (JLR) объявил о планах по сокращению порядка 4 000 рабочих мест по всему миру в течение ближайших двух лет.
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