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МОСИНФОРМ

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Досуг в спорте и искусстве: как найти занятие по душе для ребенка в Москве?

Досуг в спорте и искусстве: как найти занятие по душе для ребенка в Москве?

Фото: mos.ru/donm Конькобежный спорт, шахматы и обучение авиамодельному делу, экологическое просвещение с элементами скаутства, музыка и пение — всем этим юные жители столицы могут заниматься бесплатно.

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