Пиццерию в Архангельске закрыли из-за антисанитарии

Судебные приставы исполнили решение суда и временно остановили работу пиццерии.В ходе проверки, проведённой специалистами Центра гигиены и эпидемиологии Архангельской области и НАО, в пиццерии «Оригинал» были обнаружены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических норм и требований к общественному питанию.