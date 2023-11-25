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Военное обозрение

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«Могами»: прекрасен и опасен, как и его предок

«Могами»: прекрасен и опасен, как и его предок

14 ноября в городе Тамано, префектура Окаяма, в южной части японского острова Хонсю, был спущен на воду восьмой японский фрегат класса «Могами», JS Yūbetsu.

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