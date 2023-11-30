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Может ли Россия не проиграть войну США без применения ядерного оружия

Может ли Россия не проиграть войну США без применения ядерного оружия

После окончания Второй мировой войны в мире определились две противоборствующие силы – это Соединённые Штаты Америки (США) и Союз Советских Социалистических Республик (СССР).

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