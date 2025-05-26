Стало известно об уничтожении командного пункта одной из бригад ВСУ

Командный пункт 143-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожен ударом фугасных авиационных бомб (ФАБ) Вооруженных сил (ВС) России в Донецкой народной республике (ДНР).
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