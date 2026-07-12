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Бактерии в пробирке предсказали тяжесть COVID по плазме крови пациентов

Бактерии в пробирке предсказали тяжесть COVID по плазме крови пациентов

Французские учёные из INRAE, Университетской больницы Гренобля и CEA разработали нестандартный диагностический инструмент: они использовали обычную кишечную палочку (*Escherichia coli*) в качестве живого аналогового вычислителя, способного различить пациентов с лёгким и тяжёлым течением COVID-19 по составу их плазмы крови.

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