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ТАСС

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ФСБ изъяла БПЛА с модулями производства НАТО, готовившихся для атак на аэродромы

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ в ходе операции по срыву готовившихся атак дронами на военные аэродромы в Амурской и Челябинской областях изъяла у пособников украинских спецслужб 24 FPV-дрона, оснащенных устойчивыми к РЭБ нейросетевыми модулями управления производства Великобритании, США, Канады и Швеции.

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