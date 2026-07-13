ФСБ изъяла БПЛА с модулями производства НАТО, готовившихся для атак на аэродромы

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ в ходе операции по срыву готовившихся атак дронами на военные аэродромы в Амурской и Челябинской областях изъяла у пособников украинских спецслужб 24 FPV-дрона, оснащенных устойчивыми к РЭБ нейросетевыми модулями управления производства Великобритании, США, Канады и Швеции.