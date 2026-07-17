Женщина освободилась от наручников по пути в участок

В американском штате Флорида 34-летнюю женщину задержали после семейного конфликта. По данным полиции, во время ссоры она не позволяла бывшему партнёру уйти из дома, а при задержании отказалась выполнять требования сотрудников и оказала сопротивление, ударив одного из офицеров.
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