Цена на электроэнергию в Германии может подняться на 20%

Жителей Германии предупредили о росте цен на электроэнергию на 10–20%. Президент торгово-промышленной палаты ФРГ Петер Адриан отметил, что такое решение является тормозом для экономики, передает телеканал «Известия».
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