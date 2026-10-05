Трамп связал рост цен на бензин ударами Украины по российским НПЗ

Президент США заявил, что рост цен на бензин в стране связан не с ситуацией в Ормузском проливе, а с ударами Украины по российским объектам ТЭК и решениями американской демократической партии.
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