The Guardian: в Британии школьникам стали позволять поспать в тёплых классах и принять душ в школе – дома экономят на отоплении и воде.

Новая статья в газете The Guardian рисует удивительную и тревожную ситуацию, которая зародилась в школьной среде Британии.
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