´Белшина´ на казанском форуме.

Международную нефтегазовую выставку ´TatOilExpo´ в рамках Татарстанского нефтегазохимического форума - 2024, посвященного Году научно-технологического развития в Республике Татарстан, 26-28 августа принимал Международный выставочный центр ´Казань Экспо´.
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