Родной отец Антона Малинина вычеркнут из жизни сына — внуков видит только на фото в Сети

В Сети редко, но появляются семейные снимки из Мюнхена — и под каждым сотни комментариев. На них Эмма и Александр Малинины, их взрослые двойняшки Фрол и Устинья, а рядом старший сын Антон с женой Ангелиной и тремя детьми.
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