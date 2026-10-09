Родной отец Антона Малинина вычеркнут из жизни сына — внуков видит только на фото в Сети

В Сети редко, но появляются семейные снимки из Мюнхена — и под каждым сотни комментариев. На них Эмма и Александр Малинины, их взрослые двойняшки Фрол и Устинья, а рядом старший сын Антон с женой Ангелиной и тремя детьми.