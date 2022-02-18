Спорт Уик-Энд

6 подписчиков

«Зенит» проиграл, но не сдался. Лучше лишь «Манчестер Сити»

«Зенит» проиграл, но не сдался. Лучше лишь «Манчестер Сити»

В Санкт-Петербурге состоялся первый матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором «Зенит» на своем поле уступил «Бетису» со счетом 2:3.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх