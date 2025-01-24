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В РФ хотят запретить иноагентам осуществлять просветительскую и образовательную деятельность

В РФ хотят запретить иноагентам осуществлять просветительскую и образовательную деятельность

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ планирует обсудить пакет законопроектов, которые направлены на введение новых ограничений для иностранных агентов.

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