В РФ хотят запретить иноагентам осуществлять просветительскую и образовательную деятельность

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ планирует обсудить пакет законопроектов, которые направлены на введение новых ограничений для иностранных агентов.
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