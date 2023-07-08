Какой сегодня праздник: 9 июля

Сегодня, 9 июля, отмечается День рыбака. Рыболовство, которое включает вылов не только морских и речных рыб, но и других водных животных, стало одной из ведущих отраслей промышленности для многих стран, а также составляет основную статью экспорта.
Сегодня, 9 июля, отмечается День рыбака. Рыболовство, которое включает вылов не только морских и речных рыб, но и других водных животных, стало одной из ведущих отраслей промышленности для многих стран, а также составляет основную статью экспорта.
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