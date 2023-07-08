Крымская газета

43 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Элеонора Коган
    Жаль, что никогда не была на этих шоу, но всё же дрессировка - это насилие над ними.О рождении дельфи...
  • Элеонора Коган
    Дельфины очень умные создания!!!О рождении дельфи...
  • F I
    теперь что  там кто там после санаториев и Домов Отдыха для советских людей ?Дворцы в парках: ...

Какой сегодня праздник: 9 июля

Какой сегодня праздник: 9 июля

Сегодня, 9 июля, отмечается День рыбака. Рыболовство, которое включает вылов не только морских и речных рыб, но и других водных животных, стало одной из ведущих отраслей промышленности для многих стран, а также составляет основную статью экспорта.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх