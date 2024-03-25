ЛЮСИНЭ АВЕТЯН Всех найдут, всех уничтожат… Как нашли Басаева*, Дудаева*, Яндарбиева* и всех прочих… Никто из них больше землю не топчет… И эти топтать не будут… Источник фото: REUTERS Это не день для проклятий, но всем тем, кто хайпует на этом, всем тем, кто веселится в соцсетях (касается как небратьев, так и российской либерды), всем тем, кто радуется и кто разгоняет повестку (“власть во всём виновата, это Каширка номер два” и всё такое прочее), всем кто занимается перепостами панических слухов и сомнительных постов телеграмных б,,,й, всем вам, твари, гореть в аду, чума на вас и на все ваши дома, включая ваших домочадцев, ибо карма вас достанет.
Никогда ещё на воре так ярко шапка не горела
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Евгений МакЛауд
против нас война, а у нас пидарасы продажные во власти, для которых благополучная финансовая система США самая главная цель и задача. тут уже про рецессию запели если азиатов выкинуть, ну так путь заебулина ставку хотя бы в половину скинет, до 8% сразу вместо рецессии прогрессия рванёт без всяких мигрантов. Я не пойму вот человейники кому строят?? таджико-узбеко-киргизскому игу??Рыба уже давно сгнила с головы, путин тебя выбрали вычищать что наворотил, действуй!!
Ответить
8 час.
igor kim
Быстро забыли, как таджики убивали и насиловали русских в Душанбе. Какого черта притащили их в Россию. За 1 млн. руб. эти басмачи кого угодно вырежут. Русские перестаньте, наконец, быть баранами и вспомните кем был русский народ.
Ответить
6 час.
Александр Денисов
Это для нас "второй фронт", а этот, ново-старый, типа, еще не начинал...
Ответить
2 час.
Свежие комментарии