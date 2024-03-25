Никогда ещё на воре так ярко шапка не горела

ЛЮСИНЭ АВЕТЯН Всех найдут, всех уничтожат… Как нашли Басаева*, Дудаева*, Яндарбиева* и всех прочих… Никто из них больше землю не топчет… И эти топтать не будут… Источник фото: REUTERS Это не день для проклятий, но всем тем, кто хайпует на этом, всем тем, кто веселится в соцсетях (касается как небратьев, так и российской либерды), всем тем, кто радуется и кто разгоняет повестку (“власть во всём виновата, это Каширка номер два” и всё такое прочее), всем кто занимается перепостами панических слухов и сомнительных постов телеграмных б,,,й, всем вам, твари, гореть в аду, чума на вас и на все ваши дома, включая ваших домочадцев, ибо карма вас достанет.