Зеленский в третий раз сменил ответственного за оборону Красноармейска

В воскресенье Владимир Зеленский в третий раз за год произвёл кадровые перестановки в руководстве ключевого военного формирования, отвечающего за оборону Красноармейска (Покровск) на востоке Украины, пишет агентство Reuters.
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