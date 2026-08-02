Денежный гороскоп на август 2026 года: кому звёзды обещают прибыль, а кому придётся беречь кошелёк Елена ГалицкаяАвгуст 2026 года станет для многих знаков зодиака месяцем финансовых перемен.
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