СВР: ЕС намерен предотвратить "антиевропейский разворот" Незалежной! Украинцев держат за дурачков. Евросоюз предложил начать предвступительные переговоры с Украиной по поводу ее членства в ЕС, чтобы не допустить снижения проевропейских настроений в стране.
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