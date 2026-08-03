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«Дурить народ»: разведка раскрыла коварный замысел ЕС по Украине

СВР: ЕС намерен предотвратить "антиевропейский разворот" Незалежной! Украинцев держат за дурачков. Евросоюз предложил начать предвступительные переговоры с Украиной по поводу ее членства в ЕС, чтобы не допустить снижения проевропейских настроений в стране.

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