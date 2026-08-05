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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Угальде забил впервые за 10 матчей. У форварда 3 гола в 23 играх за «Спартак» и Коста-Рику в 2026 году

Манфред Угальде прервал серию без голов. Форвард « Спартака » реализовал пенальти в первом тайме игры 1-го тура FONBET Кубка России с « Оренбургом ».

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