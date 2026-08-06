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Пятничный вайб: 30 картинок для идеального настроения

Пятничный вайб: 30 картинок для идеального настроения

Финишная прямая рабочей недели — отличный повод сбросить напряжение и переключиться на позитив. Для этого мы собрали коллекцию смешных картинок и мемов, которые будут близки каждому, кто хотя бы раз считал минуты до конца рабочего дня.

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