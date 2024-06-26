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Говорят, сбежала во Францию с миллиардами. И это - правая рука Шойгу! Белоусов в ярости.

Говорят, сбежала во Францию с миллиардами. И это - правая рука Шойгу! Белоусов в ярости.

Судя по всему, наше оборонное ведомство на "грани грандиозного шухера". Вчера в Сети появилась информация (официально не подтверждена), что бывший заместитель министра обороны Татьяна Шевцова спешно покинула территорию страны.

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Комментарии
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Александр Мурзин
Как такое может быть, выпустили. Надо разобраться и посадить все кто это допустил. Варье на варье и варьем погоняют.
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1 час.
Anna
А не секретарь Совета безопасности подсуетился ? А то расскажет всё про него,как рассказала про Сердюкова следствию,видимо,поэтому и осталась на должности. Сколько работы у нового министра МО- помоги ему,Господи, раскопать всё и наказать за то,что разворовали всё и обогатились за счёт армии,а мобилизованные должны были покупать себе обмундирование в первые месяцы войны! Но миллиарды, конечно,нахапали ещё до военных событий. Неужели верхи увидели это только сейчас? Обалдеть!
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43 мин.
гч
геннадий чередников
Пидор#&amp;ам а лампасах у нас можно все...
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42 мин.

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