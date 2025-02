Дата выхода Wreckfest 2, детали 2 сезона «Одни из нас», восторги от Kingdom Come: Deliverance 2…

Игроки в восторге от Kingdom Come: Deliverance II, стелс-платформер SteamDolls: Order of Chaos выйдет в ранний доступ в феврале, предварительная версия Wreckfest 2 стартует в марте, в Warhammer 40,000: Space Marine II появится новая PvE-арена и тиранид-биовор, Grinding Gear Games поделилась деталями ближайшего патча для Path of Exile 2, .