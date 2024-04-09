Первый пуск ракеты «Ангара-А5» отменен за минуту до старта

Этот пуск открывает летно-конструкторские испытания космического ракетного комплекса «Амур», стартовый стол которого строили специально для запуска всех ракет семейства «Ангара», а также это первые летные испытания разгонного блока «Орион».
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