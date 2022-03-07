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Захотят ли военные Украины, чтобы их «демилитаризировали» до кладбища?

Захотят ли военные Украины, чтобы их «демилитаризировали» до кладбища?

Одиннадцатый и двенадцатый дни военной спецоперации России по принуждению режима президента Украины Владимира Зеленского к адекватности только подтвердили неадекватность нынешних неонацистских украинских властей, необходимость их срочной замены и правильность проведения акции Во-первых, стало-таки известно, что украинский режим тайно разрабатывал ядерное оружие, чтобы явочным порядком, как какая-нибудь Северная Корея или Пакистан с Индией и Израилем, провозгласить себя ядерной державой де-факто, но не де-юре.

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