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США обвинили ВСУ в слабости: 150 тысяч укро-вояк не смогли взять три деревни Второй этап наступления ВСУ закончился без результата, а третий — станет началом конца Зе-команды

США обвинили ВСУ в слабости: 150 тысяч укро-вояк не смогли взять три деревни Второй этап наступления ВСУ закончился без результата, а третий — станет началом конца Зе-команды

Александр Ситников   Фото: ТАСС/ Михаил Почуев Из-за предпринятого укро-командованием контрнаступления захисники незалежностi несут тяжелые потери.

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Комментарии
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юрий серебренников
Да, хохлы воюют, наверное получше амеров! Пиндосы те ещё вояки!
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4 час.
В С
Это не оспоримо.
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1 час.
ВМ
Владимир Минаков
&quot;западные партнеры могут перекрыть Украине финансирование и военные поставки, вынудив Киев сесть за стол переговоров с Москвой».!      По словам Арахамия, 69% бюджета Украины - кредиты западных союзников. Деньги дают, пока идёт война. А что будет, если война закончится? Демобилизация армии солдат, сейчас получающих по 100 и более тыс. гривен зарплаты.  А дома - нет работы и зарплат, но есть прихваченное с фронта оружие... А денег в бюджете нет - кто и за какие шиши будет лечить и протезировать десятки тысяч инвалидов войны? Кто будет финансировать медицину, систему образования, если предприятия стоят и налоги не платят? Цугцванг - государство существует, пока есть война, но война забирает жителей, уничтожает производство и делает население нищим и бездомным...
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1 час.

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