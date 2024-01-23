В Усть-Илимске пьяного водителя на «Ладе» остановил столб

В Усть-Илимске 40-летний местный житель гонял за рулем автомобиля ВАЗ 21154 в нетрезвом виде. Около полуночи на улице 50 лет ВЛКСМ мужчина не справился с управлением и врезался световую опору, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Приангарья.