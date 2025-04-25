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Свежие комментарии

  • elenaprekrasnaya2012
    Шикарное описание стилиста... Очень понравилось!Королевский стиль...

Вкусный маникюр: топ−5 идей для «аппетитных» и эффектных ногтей

Вкусный маникюр: топ−5 идей для «аппетитных» и эффектных ногтей

С наступлением тепла у мастеров по маникюру наступает по-настоящему горячая пора. Клиентки отказываются от скучных классических дизайнов, которые успели надоесть за холодные месяцы, и хотят видеть на своих ногтях что-то особенное, «вкусное» и эксклюзивное.

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