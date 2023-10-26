В Коврове загорелся холодильник и пришлось спасать женщину с двумя детьми

Из-за загоревшегося холодильника в Коврове чуть не выгорела квартира.Вечером в среду 25 октября в одной из квартир в Коврове загорелся холодильник и спасателям пришлось выводить из огня женщину и двоих детей.
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