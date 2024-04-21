Последняя из Птолемеев Судьба египетской царицы Клеопатры – словно готовый сценарий для театральной сцены, она настолько необычна, что кажется, нет необходимости что-то придумывать: материала с избытком хватило на десятки пьес, романов и фильмов, начиная с шедевра В.