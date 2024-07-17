У Запада нет другого варианта кроме как принять предложение Путина. Отказ обернется для противника катастрофой - уверен Кедми

Интересная жизнь с Vera Star Если Запад откажется заключить мирное соглашение, то стороны конфликта все равно сядут за стол переговоров, однако в этом случае географические условия для наших оппонентов будут куда хуже.
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