«Детройт» может рассмотреть вариант с обменом Бертуцци. У него 48 очков в 50 матчах

«Детройт» может рассмотреть вариант обмена форварда Тайлера Бертуцци. «Стив Айземан дал другим командам понять, что открыт к проведению сделок.

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