Операторы БПЛА ударили по пункту управления ВСУ боеприпасом типа «колокольчик»

ГЕНИЧЕСК, 1 мая. /ТАСС/. Расчет БПЛА 205-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады российской группировки войск «Днепр» поразил пункт управления беспилотниками Вооруженных сил Украины с помощью комбинированного боеприпаса типа «колокольчик».
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