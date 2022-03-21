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На хоккейной арене в Новосибирске, которую строили к молодежному ЧМ-2023, планируют проводить соревнования по фигурному катанию

Министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов рассказал, что в новом ледовом дворце спорта планируют проводить всероссийские соревнования по фигурному катанию.

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