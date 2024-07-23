Вопрос денег всегда волновал человечество: — Почему у одних доходы постоянно растут, а другие никак не могут выбраться из «долговой ямы»? — Почему одни регулярно тратят деньги, но их финансовое положение только улучшается, а другие экономят на всём и всё равно вынуждены «влезать по уши» в кредиты? Для того, чтобы найти ответы на эти и… Читать далее Три основных закона денегВопрос денег всегда волновал человечество: — Почему у одних доходы постоянно растут, а другие никак не могут выбраться из «долговой ямы»? — Почему одни регулярно тратят деньги, но их финансовое положение только улучшается, а другие экономят на всём и всё равно вынуждены «влезать по уши» в кредиты? Для того, чтобы найти ответы на эти и многие другие денежные вопросы, предлагаю рассмотреть три основных закона денег Деньги любят счёт Когда мы с вами видим, как тратят средства люди очень обеспеченные, то возникает иллюзия, что они совершенно не считают деньги.