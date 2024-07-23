Вопрос денег всегда волновал человечество: — Почему у одних доходы постоянно растут, а другие никак не могут выбраться из «долговой ямы»? — Почему одни регулярно тратят деньги, но их финансовое положение только улучшается, а другие экономят на всём и всё равно вынуждены «влезать по уши» в кредиты? Для того, чтобы найти ответы на эти и… Читать далее Три основных закона денегВопрос денег всегда волновал человечество: — Почему у одних доходы постоянно растут, а другие никак не могут выбраться из «долговой ямы»? — Почему одни регулярно тратят деньги, но их финансовое положение только улучшается, а другие экономят на всём и всё равно вынуждены «влезать по уши» в кредиты? Для того, чтобы найти ответы на эти и многие другие денежные вопросы, предлагаю рассмотреть три основных закона денег Деньги любят счёт Когда мы с вами видим, как тратят средства люди очень обеспеченные, то возникает иллюзия, что они совершенно не считают деньги.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)