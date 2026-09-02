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Лимитов на снятие наличных не будет: в Минфине опровергли планы по ограничениям

Лимитов на снятие наличных не будет: в Минфине опровергли планы по ограничениям

Министерство не планирует устанавливать предельные объёмы снятия наличных в банкоматах — об этом прямо заявил замминистра Алексей Моисеев в кулуарах Восточного экономического форума.

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