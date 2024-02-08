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Замглавы МИД Грушко: РФ примет все меры для обеспечения безопасности

Замглавы МИД Грушко: РФ примет все меры для обеспечения безопасности

Заместитель главы Министерства иностранных дел Российской Федерации Александр Грушко в интервью для канала «Россия-24» высказал опасения по поводу увеличения вероятности непреднамеренных военных инцидентов из-за активности НАТО, включая учения Steadfast Defender 2024.

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