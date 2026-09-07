Циципас об исчезновении одноручного бэкхенда: «Разнообразие делало теннис интересным. Сейчас все играют одинаково»

Стефанос Циципас высказался об исчезновении одноручного бэкхенда. Ранее грек уступил Бену Шелтону в четвертом круге US Open (2:6, 3:6, 4:6) Таким образом, в этом году прервалась серия – впервые в истории ни на одном из «Больших шлемов» сезона в полуфинал не вышел игрок с одноручным бэкхендом.