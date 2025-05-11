Если бы погода не менялась, тем для разговоров было бы в 2 раза меньше. Представляем прогноз на 11 мая в Липецке

Если бы погода не менялась, тем для разговоров было бы в 2 раза меньше. Представляем прогноз на 11 мая в ЛипецкеСегодня, 11 мая, воздух окутан мягкой дымкой пасмурного дня, температура держится на отметке +12°C.
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