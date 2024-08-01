Женился наконец? Роналду провозгласил любимую своей женой

Футболист выполнил общение, данное матери. Криштиану Роналду назвал Джорджину своей женой LEGION-MEDIAС тех пор, как в 2017-м году Криштиану Роналду начал встречаться с Джорджиной Родригес, его фанаты ждали, когда же он, наконец, сделает любимую своей законной супругой.