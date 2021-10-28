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Влад Соколовский объяснил, почему раскрыл беременность возлюбленной

Влад Соколовский объяснил, почему раскрыл беременность возлюбленной

Несколько дней назад Влад Соколовский и Ангелина Суркова сообщили, что скоро у них родится малыш. Певец признался, что решение рассказать о важном событии они приняли, чтобы будущая мама могла не опасаться сплетен и вести привычный образ жизни.

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