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Тульские новости

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13 октября в Туле «Арсенал» сыграет с «Сочи» в рамках чемпионата Первой лиги

13 октября в Туле «Арсенал» сыграет с «Сочи» в рамках чемпионата Первой лиги

Сегодня туляки проведут очередной матч в чемпионате Первой лиги. В нашей статье представляем соперника, сравниваем трансферную стоимость команд и рассказываем в каком состоянии оппоненты подошли к этому матчу.

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