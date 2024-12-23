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В Новосибирской области нашли тело экс-замначальника УФСКН и члена группировки Трунова

В Новосибирской области нашли тело экс-замначальника УФСКН и члена группировки Трунова

На теле Андрея Андреева якобы обнаружены травмы.В частном доме в одном из сёл Ордынского района нашли тело бывшего заместителя начальника управления по контролю за оборотом наркотиков и члена группировки Трунова – Андрея Андреева.

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