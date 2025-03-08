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Царьград

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Бойцы "Севера" уничтожили американскую и канадскую бронемашины в Курской области

Бойцы "Севера" уничтожили американскую и канадскую бронемашины в Курской области

Бойцы 22-го мотострелкового полка "Север" успешно нейтрализовали бронеавтомобили западного производства и получили важные трофеи под Старой Сорочиной в Курской области, освободив населённые пункты Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина.

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