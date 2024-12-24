❗️ В Керчи продолжают находить пострадавших от мазута птиц Добровольцы мониторят керченские пляжи, пятен мазута на них не обнаружено.
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❗️ В Керчи продолжают находить пострадавших от мазута птиц Добровольцы мониторят керченские пляжи, пятен мазута на них не обнаружено.