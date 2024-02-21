Украина тестирует беспилотники с искусственным интеллектом, переданные Лондоном

Заместитель главнокомандующего украинской армией Вадим Сухаревский заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) проводят тестовые испытания беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с искусственным интеллектом, переданных Великобританией.
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