Мистический, несущий смерть диск тайно привезли в Антарктиду

Мистическая история, связанная с необычной находкой, продолжает беспокоить ученых. В 1928 году во время угледобычи в шахте Канзаса рабочие наткнулись на странный каменный артефакт, содержащий в себе зловещую тайну.
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