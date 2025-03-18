Зарубежная пресса комментирует итоги переговоров Путина и Трампа сдержанно

Издания отмечают ограниченный успех мирной инициативы Трампа. СМИ напоминают, что США выступали за полное прекращение огня на время согласования долгосрочных условий урегулированияПрезиденты России и США 18 марта провели второй за полтора месяца телефонный разговор.